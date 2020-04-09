    09 апреля 2020, 16:57

    Первые штрафы за необоснованные прогулки начали выписывать в Москве

    Юлия Булыгина

    Московские суды выписали первые штрафы за нарушение правил самоизоляции. Прогулки по Москве обошлись нарушителям в 15 тысяч рублей.

    Как сообщили в Мосгорсуде, Коптевский суд признал виновным жителя Подмосковья, которого поймали, когда он был в Москве без обоснованной причины.

    Преображенский суд оштрафовал жительницу Москвы, которую застали на спортивной площадке. Женщина находилась дальше чем в 100 метрах от своего дома, а для прохода на площадку сорвала оградительную ленту.

    Еще семь человек оштрафовал Щербинский суд. Нарушители находились далеко от дома и не имели подтвержденных оснований на это.

    Во всех случаях штрафы составили 15 тысяч рублей. Это первые штрафы, которые выписали именно из-за нарушения режима самоизоляции. До этого наказывали за неповиновение сотрудникам полиции.

    Московские власти назначили штрафы за нарушение режима изоляции в начале апреля. Изоляция означает, что жителям города нельзя выходить из дома без обоснованной причины. Выходить можно за продуктами или товарами первой необходимости, выгуливать собаку в 100 метрах от дома, выносить мусор или чтобы попасть на работу.