Первые штрафы за необоснованные прогулки начали выписывать в Москве

Московские суды выписали первые штрафы за нарушение правил самоизоляции. Прогулки по Москве обошлись нарушителям в 15 тысяч рублей.

Как сообщили в Мосгорсуде, Коптевский суд признал виновным жителя Подмосковья, которого поймали, когда он был в Москве без обоснованной причины.

Преображенский суд оштрафовал жительницу Москвы, которую застали на спортивной площадке. Женщина находилась дальше чем в 100 метрах от своего дома, а для прохода на площадку сорвала оградительную ленту.

Еще семь человек оштрафовал Щербинский суд. Нарушители находились далеко от дома и не имели подтвержденных оснований на это.

Во всех случаях штрафы составили 15 тысяч рублей. Это первые штрафы, которые выписали именно из-за нарушения режима самоизоляции. До этого наказывали за неповиновение сотрудникам полиции.

Московские власти назначили штрафы за нарушение режима изоляции в начале апреля. Изоляция означает, что жителям города нельзя выходить из дома без обоснованной причины. Выходить можно за продуктами или товарами первой необходимости, выгуливать собаку в 100 метрах от дома, выносить мусор или чтобы попасть на работу.