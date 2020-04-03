Первые пункты бесплатного велопроката для курьеров откроются в Москве 10 апреля

Мэр отметил, что в этом году пункты проката велосипедов откроются раньше, но ими смогут воспользоваться не все. «В отличие от прошлых лет, первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры», — указал Собянин.

Доступ к транспорту будет полностью бесплатным, но время поездки будет ограниченным. По словам главы города, это даст возможность воспользоваться велосипедами большему количеству людей.

Ранее, с 29 марта, мэр ввел ограничения на передвижения по столице. Москвичи смогут выходить только в ближайший магазин, аптеку или для того, чтобы выгулять собаку. Эти ограничения не касаются людей, которые обязаны работать. Меры продлятся до 30 апреля.