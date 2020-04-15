Первые протоколы за отсутствие пропуска выписали водителям в Москве

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции оформили первые протоколы за отсутствие электронных пропусков. Их получили водители на въезде в город.

Первые три протокола оформили в столице. Штрафы получили в том числе и таксисты, сообщило РИА «Новости».

Проверять наличие пропусков начали в Москве и области как у водителей, так и у пассажиров. Из-за большого потока машин на въезде в город образовались длинные пробки. Документы у жителей проверяют выборочно, сверяя номер автомобиля с данными в пропуске. Если пропуска нет, то нарушителя привлекают к административной ответственности.

Как сообщили в московском главке МВД, проезжие части в городе сузили, чтобы обеспечить безопасность людей.

«В целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы», — сказано в сообщении.

Электронные пропуска ввели в московском регионе с 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте. Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса. По последним данным, в России насчитывается 24 490 инфицированных.