Первые протоколы за отсутствие пропуска опровергли в МАДИ

СМИ сообщили, что в Москве оформили первые протоколы за въезд в Москву без специальных пропусков. В Московской административной дорожной инспекции эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции Ольга Дыгало сообщила «360», что информация о выписанных протоколах не подтверждается.

Ранее СМИ писали, что инспекторы оформили три протокола за езду без электронного пропуска. Штрафы получили в том числе и водители такси.

Утром 15 апреля на въезде в Москву сотрудники ГИБДД начали проверять наличие у водителей и пассажиров специальных пропусков. Электронные документы ввели в московском регионе для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры приняли для борьбы с пандемией.

Во время проверки жители должны предоставить пропуск, паспорт и права, если речь идет о водителе. Инспектор сверяет всю информацию, а также номер машины. Если все в порядке, то можно ехать дальше. Тех, у кого разрешения нет, разворачивают.

По последним данным, в России зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусом. Врачи вылечили уже 1986 человек. Скончались от инфекции 198 пациентов.