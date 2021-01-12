Первые протоколы на СМИ-иноагентов составил Роскомнадзор
Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировки на четырех порталах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.
«Составленные протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов», — отмечается в сообщении.
Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы иностранных СМИ, которые выполняют функцию иноагента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать читателя о том, что подобные материалы преследуют интересы других стран.
В Роскомнадзоре добавили, что СМИ заранее предупредили о необходимости исполнить законодательные требования о маркировке, но должной реакции на это не последовало.