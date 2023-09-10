Общество 10 сентября 2023, 19:38 Первые предварительные результаты выборов появились в Донецке Экстерриториальные участки Донецка озвучили предварительные результаты выборов РИА «Новости»

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Первые предварительные результаты появились на экстерриториальных избирательных участках Донецка. Всего сейчас там обработали 31,49% протоколов.

Согласно предварительным результатам, лидерство в ДНР удерживает партия «Единая Россия» — на их долю приходится 78,75% от проверенных бюллетеней. На второй строчке расположилась ЛДПР, набравшая 7,05%. Тройку лидеров замыкает КПРФ — на данный момент их показатель составил 5,96% от обработанных голосов.

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Партия «Новые люди» пока получила 4,09% от проверенных протоколов, «Справедливая Россия» — 3,4%.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что число жалоб по проведению выборов в единые дни голосования сократилось по сравнению с предыдущими годами. По ее словам, этого результата удалось добиться с помощью «народных комиссий».