Первые попытки мошенников выманить данные людей зафиксировали на переписи населения в России

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировала первые случаи мошенничества под видом переписи населения в России. Несколько людей пожаловались, что получили звонки якобы от переписчиков, которые пытались выманить у них личные данные.

О жалобах рассказал РБК аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев. По его словам, сообщения поступали от пользователей Kaspersky Who Calls. В отзывах они рассказывали, что получали звонки от злоумышленников, когда те якобы проводили сверку перед переписью населения.

«Злоумышленники под предлогом такой сверки пытались выманить у своих жертв личные данные», — пояснил Воробьев.

Он предположил, что мошенники могли таким образом проверять свою новую преступную схему.

Ранее в Росстате и МВД предупреждали, что переписчики не делают никаких звонков, не пишут на электронную почту, чтобы что-то уточнить. Они ходят в специальной форме с удостоверением, которое действительно только при предъявлении паспорта.

Глава отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко заявил, что из-за того, что в этом году перепись проводится и онлайн, злоумышленники могут попытаться воспользоваться относительно невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и действовать под видом переписчиков для фишинговых атак — чтобы выманивать данные пользователей.

По словам Марченко, в минувшем месяце был зафиксирован небольшой рост числа фишинговых сайтов — подделок под сайт госуслуг.