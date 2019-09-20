Первые покупатели iPhоne 11 в Москве. Один взял по предзаказу, другой стоял в очереди 15 минут
Видеоблогер Антон рассказал, что ему предлагали купить место в очереди. Просили за это 15 тысяч, а кто-то согласен был уступить возможность прохода в магазин за 150 рублей. В итоге он просто зашел в магазин на Тверской и немного подождал.
Новые iPhone не вызвали ажиотажа на Тверской. Очередь из 20 человекПодробнее
Гаджеты Apple, заметил молодой человек, являются самыми востребованными. iPhone нужен ему для обзора.
«Взял самый простой, бомж-edition, простите за такое слово», — поделился покупатель.
По его словам, эти смартфоны будет покупать большинство людей. Отличия между моделями, добавил Антон, для желающих сэкономить минимальны.
Еще один москвич приобрел сразу две новых модели iPhone — для себя и своей жены. За предзаказанные смартфоны Давид заплатил больше 200 тысяч рублей. Денег, признался мужчина, не жалко.
«Это добрая традиция. Каждый год я захожу в магазин. Примерно в эти дни», — сказал он, отметив, что организовано все было хорошо.
Продажи новых iPhone начались в России с 08:00 20 сентября. Очередь перед магазином на Тверской, 27, собралась небольшая — около 20 человек. Места в ней продавали в среднем за 15 тысяч рублей.
Некоторые предпочли оформить гаджеты по предзаказу. Желающих оказалось в три раза больше, чем в 2018 году. Заранее в основном покупали iPhone с самым большим объемом памяти. Востребованными оказались модели 11 Pro и 11 Pro Max.