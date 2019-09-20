Первые покупатели iPhоne 11 в Москве. Один взял по предзаказу, другой стоял в очереди 15 минут

Первым покупателем нового iPhone в Москве стал житель столицы. В очереди за смартфоном он стоял всего 15 минут. Предзаказ мужчина решил не делать.

Видеоблогер Антон рассказал, что ему предлагали купить место в очереди. Просили за это 15 тысяч, а кто-то согласен был уступить возможность прохода в магазин за 150 рублей. В итоге он просто зашел в магазин на Тверской и немного подождал.

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Гаджеты Apple, заметил молодой человек, являются самыми востребованными. iPhone нужен ему для обзора.

«Взял самый простой, бомж-edition, простите за такое слово», — поделился покупатель.

По его словам, эти смартфоны будет покупать большинство людей. Отличия между моделями, добавил Антон, для желающих сэкономить минимальны.

Еще один москвич приобрел сразу две новых модели iPhone — для себя и своей жены. За предзаказанные смартфоны Давид заплатил больше 200 тысяч рублей. Денег, признался мужчина, не жалко.

Источник фото: телеканал «360»

«Это добрая традиция. Каждый год я захожу в магазин. Примерно в эти дни», — сказал он, отметив, что организовано все было хорошо.

Продажи новых iPhone начались в России с 08:00 20 сентября. Очередь перед магазином на Тверской, 27, собралась небольшая — около 20 человек. Места в ней продавали в среднем за 15 тысяч рублей.

Некоторые предпочли оформить гаджеты по предзаказу. Желающих оказалось в три раза больше, чем в 2018 году. Заранее в основном покупали iPhone с самым большим объемом памяти. Востребованными оказались модели 11 Pro и 11 Pro Max.