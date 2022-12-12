Общество 12 декабря 2022, 13:54 Первые пассажиры посетят аэропорт в Великом Устюге после реконструкции

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о завершении реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам чиновника, первые пассажиры ожидаются уже в этом году. Росавиация дала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта.

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«В настоящий момент мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы в воздушную гавань Великого Устюга уже до Нового года», — добавил Кувшинников.

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