Первые партии вакцины от коронавируса доставят в регионы до понедельника

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отгрузке первых партий отечественной вакцины от коронавируса в регионы. Доставку планируют осуществить до понедельника.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит [вакцину] в числе первых сейчас. Фактически до понедельника будут доставлены первые образцы вакцины», — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее в Минздраве сообщили, что первая доставка вакцины «Спутник V» в регионы пока пилотная. Так специалисты планируют отработать логистику. В первую очередь будут вакцинировать медиков, так как они входят в группу риска, сообщает «Газета.ru».

Накануне медики рассказали, кому нельзя делать прививку от коронавируса. Выяснилось, что препарат противопоказан при онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваниях, при системных заболеваниях крови и красной волчанке.

Ученые из центра имени Гамалеи планируют создать универсальную вакцину, которая сможет защитить организм человека и от коронавируса, и от гриппа. О сроках появления еще неизвестно. Однако, по словам Александра Гинцбурга, испытания препарата начнутся сразу после его появления.