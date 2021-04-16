Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в российские регионы

Первые партии вакцины «КовиВак» отправлены в регионы. Об этом объявил директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины „КовиВак“, созданной в Центре имени Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы», — сказал Ишмухаметов ТАСС.

Он добавил, что постепенно центр будет отгружать и отправлять вакцину потребителям.

«КовиВак» зарегистрировали в России в конце февраля 2021 года. Препарат разработали на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2. Он стал третьей по счету российской вакциной, получившей лицензию. Первой стала «Спутник V» Центра имени Гамалеи, второй — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

В России полным ходом идет массовая вакцинация. Она стартовала в январе этого года. Власти уверены, что прививочная кампания поможет добиться коллективного иммунитета и победить эпидемию коронавируса в стране.

Недавно вакцинацию прошел российский президент Владимир Путин. По его словам, никаких побочных эффектов он не почувствовал.