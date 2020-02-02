Первые ночные браки зарегистрировали в Москве

В Грибоедовском ЗАГСе Москвы — кстати, самом популярном у москвичей — впервые в истории прошла ночная регистрация браков. Восемь пар молодоженов расписали в «красивую» дату 02.02.2020. Больше ЗАГС не вместил.

«В декабре 2019 года мы перевели Дворец бракосочетания № 1 на новый режим работы. Это самый популярный ЗАГС в Москве с богатой историей и традициями, который всегда пользовался популярностью у молодоженов. Переход на ежедневный режим работы и на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак в легендарном Дворце бракосочетания», — рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова привел ТАСС.

Ночную регистрацию брака молодожены выбирают по разным причинам. Чаще всего потому, что график регистраций расписан далеко вперед. Приходится выбирать для торжества ночь — как известно, «Москва никогда не спит».

«Когда мы узнали о возможности пожениться в феврале в Грибоедовском ЗАГСе, то решили подать заявление на первую же свободную дату, но нам повезло вдвойне: свободное „окно“ нашлось 2 февраля, в день „четырех двоек“. Для нас это интересный опыт, и мы рады быть первыми молодоженами, которые расписались в ночное время», — рассказала невеста Олеся.

Ожидается, что в течение дня 2 февраля 2020 года в пяти московских ЗАГСах зарегистрируют брак более 160 пар. Это молодожены, которым понравилась дата с несколькими двойками.