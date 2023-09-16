Общество 16 сентября 2023, 08:55 Первые национализированные объекты в Крыму продали за 815 млн рублей Госсовет Крыма: первые национализированные объекты продали за 815 млн рублей pxhere.com / Pxhere

Читать 360tv в

Власти Крыма провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества олигархов Украины, связанных с киевским режимом. Сумма договоров купли-продажи составила более 815 миллионов рублей, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов в Telegram-канале.

«Проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона», — указал Константинов в сообщении.

Реклама

Он уточнил, что в качестве лотов представили объекты жилого фонда и коммерческой недвижимости. Также на аукционах появилась информация о продаже еще четырех помещений.

«От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей», — отметил глава Госсовета.

Ранее власти Крыма сообщали о национализации имущества украинских олигархов, совершивших недружественные действия в отношении России. Среди них оказались Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута. В этот список вошла и жена президента Украины Елена.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи направят на нужды участников спецоперации.