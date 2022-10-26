Первые магазины Zara под новым управлением откроются в России этой весной | 360°

26 октября 2022, 10:09
Первые магазины Zara под новым управлением откроются в России этой весной
Замглавы Минпромторга Евтухов: магазины Zara под новым управлением откроются в РФ весной
Несколько сотен магазинов Zara под новым управлением начнут работу в России в начале весны. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 1».
«В начале весны первые несколько сотен магазинов на территории РФ будут открыты», — уточнил Евтухов.
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По его словам, компания оставила за собой право обратного выкупа акций.
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Ранее на открытие обновленных магазинов весной 2023 года указывали дополнительные соглашения Inditex с торговыми центрами. Требовавшие компенсации через суды арендодатели стали массово отзывать иски в связи с погашением задолженностей.
Владелец компании «ПРО Бренд», член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гвинтовкин ранее заявил, что сети магазинов одежды Zara стоит ожидать значительного притока покупателей после смены названия.
Ранее был назван новый бренд магазинов Zara в России — «Новая мода» (New fashion).
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