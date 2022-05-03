Первые лошади якутской породы доставлены на Чукотку для помощи оленеводам

Десять лошадей якутской аборигенской породы доставлены на перевалбазу в Билибинском районе Чукотки. Это первая партия, они будут помогать оленеводам, сообщил ТАСС начальник производственного отдела департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Олег Ятынто.

«Первые десять особей чистопородных лошадей доставлены на Чукотку на перевалбазу „Кайэттыне“, они будут работать в сельхозпредприятии „Олой“ Билибинского муниципального района. Якутская порода лошадей адаптирована к суровым условиям Севера, поэтому было принято решение купить именно эту породу», — пояснил Ятынто.

Лошадей приобрели для помощи оленеводам во время летовочной кампании, их планируют использовать вместо тракторов и вездеходов. На приобретение и доставку животных в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса выделили 2 миллиона рублей.