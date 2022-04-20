Первые кафе с роботами-буфетчицами появятся в России

В России откроют первые кибер-кафе, обслуживанием посетителей в которых будут заниматься роботы-буфетчицы. Об этом заявили в компаниях Promobot и «Робин Гуд Роботикс», написала «Газета.ru».

Первые такие кафе начнут работу в Перми и Нижнем Новгороде уже в мае. Роботы-буфетчицы смогут предлагать посетителям напитки, мороженое и кофе.

Кроме того, работы смогут не просто выполнять свою работу, а разговаривать с посетителями и даже делать селфи. Все это будет возможно благодаря встроенным в комплекс агрегатам.

Прототипом внешности для такого робота послужила Миссис Пермь 2014 года Диана Габдуллина.