Первые итоги Всероссийской переписи населения появятся в начале 2022 года

Первый этап Всероссийской переписи населения завершился 14 ноября. В рамках сбора первичных данных переписчики посетили более 50 миллионов домохозяйств. Сейчас начинается второй этап переписи — обработка данных, устранение дублирования и точный подсчет результатов. Однако первые выводы можно сделать уже сейчас, сообщил Мосстат.

Об этом 15 ноября рассказали представители руководства Росстата, правительства РФ, организаций — партнеров переписи на пресс-конференции в Калининграде «Перепись — итоги первого этапа». Глава Росстата Павел Малков отметил, что основной этап переписи проходил в очень сложных социально-экономических, эпидемических, политических и организационных условиях. Но даже несмотря на это, сегодня можно уверенно заявить, что перепись состоялась.

«Мы получили данные по всем домохозяйствам. Все участники масштабного проекта — сотни тысяч людей, от IT-разработчиков до переписчиков и волонтеров — приложили максимум усилий для этого, перепись прошла успешно. Мы благодарны им за их работу», — отметил Малков.

Он пояснил, как появилась цифра в 99% переписанных за несколько дней до завершения переписи. Речь шла о сумме полученных данных из четырех источников: переписчиков, портала госуслуг, специализированного контингента (военные, тюрьмы) и административных данных. Последние всегда используют по международной методологии для дополнения собранной информации. Процент считали, основываясь на оценочной численности населения по состоянию на 1 августа 2021 года.

«99% — это не численность населения, а процент исполнения организационного плана сбора данных. Цифра получена прямым сложением информации из всех источников. Теперь нам предстоит ее обработать, убрать дублирующие и „грязные“ данные, естественно, с помощью цифровых технологий. И только после этого можно будет говорить о конкретных цифрах по численности населения», — рассказал Малков.

Он подчеркнул, что после обработки всех данных Росстат даст точную информацию по каждому источнику и расскажет, сколько человек приняли участие в переписи через «Госуслуги», сколько — с помощью переписчиков дома или на участках.

Цифровой сбор и анализ позволит опубликовать первые оперативные данные о численности жителей в конце января. Полные итоги переписи будут представлены до конца 2022 года. Малков подчеркнул, что работа на втором этапе будет сложная и многогранная, однако останется открытой. СМИ смогут узнавать о деталях благодаря особенностям цифровой переписи.

«Эта перепись отличалась тем, что проходила под пристальным вниманием и контролем общественности. В том числе с использованием соцсетей. Такого раньше не было никогда. За месяц поступило более 70 тысяч звонков на горячую линию, более 650 тысяч сообщений в соцсетях и более 15 тысяч — с замечаниями», — уточнил он.

Благодаря мониторингу сообщений в медиа и социальных сетях получилось оперативно выявлять нештатные ситуации и замечания, чтобы быстро на них реагировать. По словам Малкова, в целом перепись прошла без сбоев.

«Онлайн-перепись прошла достаточно успешно. За последний месяц мы наблюдали аномально высокую активность на портале и отразили несколько DDoS-атак. Большинство из них пользователи даже не заметили. На прошлой неделе пережили атаку максимальной мощностью до 680 гигабит в секунду. Это рекорд, наверное, всего Рунета. Но портал работал стабильно. Мы не фиксировали ни одного падения, связанного с повышенной нагрузкой», — сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

Свою надежность показала и отечественная начинка планшетов — как комплектующие, так и программное обеспечение.

«Мы заменили в процессе эксплуатации меньше 0,25% устройств. Это очень хорошие показатели. Данные собирались чувствительные. ОС „Аврора“ позволяла защитить их на всех этапах. Всего передали с планшетов по сетям порядка 1400 ТБ полезных данных», — рассказал вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Иван Петров.

Переписчики трудились самоотверженно, несмотря на пандемию. Для их безопасности принимались меры, однако некоторые все же заболели.

«Конечно, в силу большого количества социальных контактов были неизбежны конфликтные ситуации, были и случаи заболевания ковидом. На сегодняшний день — около пяти тысяч заболеваний, из которых три тысячи ковидом, и 140 происшествий на 314 тысяч переписчиков по всей стране. Всех коллег, которые попали в трудные ситуации, поддержим. Все получат страховую выплату», — сообщил Малков.

Он подчеркнул, что сейчас идут подписания актов о проделанной работе — персонал получит зарплату в ближайшее время.

«Даже если переписчик заболел, он получит зарплату за отработанные дни. Мы берем этот вопрос на особый контроль. Каждый получит оплату в максимально короткие сроки», — подчеркнул он.

Эксперты уверены, что эта перепись, скорее всего, станет последней с таким большим числом переписчиков.

«Наступившая эра цифровых технологий и внедрение новых принципов работы с государственными данными, в том числе сведениями о населении, внесут большие изменения в способы проведения переписи. Перепись-2030 будет кардинально другой и в основном станет базироваться на данных из государственных информационных систем, а сталкиваться с работой переписчика мы будем гораздо реже. Сквозная идентификация гражданина в системах такого рода позволит заменить не только Всероссийскую перепись. Главная задача — облегчить людям жизнь и отказаться от повторного предоставления одной и той же информации разным ведомствам», — заявил президент ЦСР Владислав Онищенко.