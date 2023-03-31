Общество 31 марта 2023, 09:23 Первые фуры начали пропускать на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области МЧС сообщило о пропуске фур в сторону Москвы по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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Сотрудники МЧС начали пропускать первые фуры по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в сторону Москвы. Об этом сообщила пресс-служба главы ведомства по региону.

Спасатели организовали работу восьми стационарных пунктов питания и обогрева. Тяжелая техника подвозит топливо для заправки транспорта, снегоходами доставляют продукты.

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Кроме того, экстренные службы ведут работы по расчистке дорожного полотна и демонтируют барьерные заграждения. Всего с трассы эвакуировали 51 человека.

Также МЧС развернуло семь пунктов временного размещения, в которых находится 171 человек, включая 56 детей. К полной готовности к приему людей привели еще девять таких пунктов.

Всего в работе задействовали 132 единицы техники и 238 человек.

Ранее на Ростовскую область обрушился снегопад, из-за чего на трассе М-4 «Дон» образовались пробки, в снежный плен попали сотни автомобилей.