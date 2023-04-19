Общество 19 апреля 2023, 13:16 Первые электронные повестки разошлют в тестовом режиме с бумажной копией Депутат Картаполов: электронные повестки разошлют в весенний призыв в тестовом режиме РИА «Новости»

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В весенний призыв могут разослать первые электронные повестки. Однако это сделают в тестовом режиме и продублируют их на бумажном носителе, предупредил журналистов председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его процитировало РИА «Новости».

«Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, но должны дублироваться традиционными способами», — сказал он.

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О пилотной рассылке электронных повесток ранее объявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, в военкоматы пригласят через портал «Госуслуги», с помощью СМС и по телефону. Однако в Минцифры заявили, что правительство еще не приняло акт и официально не утвердило способы отправки повесток.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра для воинского учета 14 апреля. Весенняя призывная кампания началась 1 апреля и завершится 15 июля. В армию отправятся порядка 147 тысяч человек, большинство — в сухопутные войска и военно-морской флот. Солдаты-срочники не станут участвовать в проведении спецоперации на Украине.