22 февраля 2024, 15:48
Первые электробусы вышли на маршрут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Первые электробусы стали курсировать на маршруте № 11 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 19 февраля. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал главы региона Глеба Никитина.
Маршрут изначально был организован для перевозки сотрудников Горьковского автозавода, он работает в самые пиковые часы утром и вечером.
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Отмечается, что в январе 2024 года в Нижний Новгород поступило 74 электробуса.
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