Общество 06 июня 2023, 14:33 Первые автобусы подготовили для эвакуации жителей прибрежных районов Херсонщины Алексеенко: более 50 автобусов готовы для эвакуации людей из-за ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Свыше 50 автобусов приехали в Новую Каховку, Голую Пристань, Алешки для эвакуации местных жителей в безопасные районы из-за ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Новая Каховка прямо сейчас. Вода прибывает. По поручению врио главы региона Владимира Сальдо на 12:30 по московскому времени в прибрежные районы — Алешки, Голую Пристань и Новую Каховку — прибыли 53 автобуса для эвакуации людей», — написал он.

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Алексеенко добавил, что транспорт еще прибудет по мере необходимости. Спасатели МЧС, военные и сотрудники администрацию продолжают свою работу. Администрация региона сообщила, что предназначавшиеся для эвакуированных людей с левого берега Днепра пункты временного размещения уже открылись в Скадовске и Геническе. Об этом написал ТАСС.

Каховскую ГЭС атаковали прошлой ночью, она получила повреждения. Новая Каховка из-за разрушений на гидроэлектростанции оказалась подтоплена. Там по решению властей начал действовать режим чрезвычайной ситуации.