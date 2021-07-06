Первые 11 детей получили прививку от ковида в Москве

Первые 11 детей прошли вакцинацию от коронавируса в Москве. Об этом заявил главный педиатр департамента здравоохранения столицы Исмаил Османов.

«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе [детской городской клинической] больницы [имени Башляевой] 50 человек будут привиты», — сообщил профессор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сейчас возраст заболевших ковидом детей становится все меньше. Некоторые юные пациенты болеют тяжело, а кто-то переносит коронавирус в состоянии средней степени тяжести.

«С другой стороны, подростки — они же вездесущие, детишки. И поэтому тут риски, что они могу заразиться сами и заразить других, высоки», — подчеркнул педиатр.

Ранее об испытаниях вакцины от коронавируса на подростках рассказывал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев. По его словам, детей не подвергают никакому риску, так как им вводят специальную уменьшенную дозу препарата. Все участники испытаний прошли отбор, подтверждающий отсутствие у них противопоказаний.