Первую выездку сезона La Tulips провели в Остафьеве

В новой Москве в эти проходит Всероссийский турнир по выездке La Tulips. В течение трех дней на площадке в поселке Остафьево выступают всадники сборной России по выездке, в том числе из Москвы, Подмосковья и других регионов. В первый день соревнований провели детскую и юниорскую программы.

Выездка — самая строгая дисциплина в конном спорте. У непосвященного зрителя может возникнуть ощущение, что наездники спокойно скачут на лошадях, но на самом деле за этой трехминутной программой выступления стоят месяцы напряженных тренировок. Выездка — олимпийский вид спорта.

На манеже два спортсмена — всадник и его конь. Соревнуются участники в двух дисциплинах. Первая — экви, которая напоминает строевую подготовку. Тут судьи оценивают насколько точны движения всадника и коня, как они идут по прямой, совершают повороты, насколько рысь равномерна и ритмична. Вторая дисциплина– кюр. Тут все ближе к фигурному катанию. Есть обязательный набор элементов, но порядок показа и музыкальное сопровождение наездник выбирает сам.

«Выездка — это основа основ. Это самый сложный вид, самая сложная дисциплина конного спорта, она самая камерная она требует сосредоточенности. Поэтому здесь на трибунах нельзя аплодировать, нельзя пугать лошадей, есть определенные правила поведения и сейчас эта культура она только появляется в России», — рассказала генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова.

«Контакт заключается в том, как конь принимает повод и как всадник ею управляет. Всадник должен показывать управление лошадью так, чтобы это было не видно со стороны», — поделился старший судья всероссийских соревнований по выездке La Tulips Николай Хромов

После того как всадник покидает арену, стюарты осматривают коня. В каждом спорте есть нюансы. В конном спортсмены могут хитрить со снаряжением. Такие эксперименты опасны для животных, а как раз этого и нельзя допустить. По мировым и национальным правилам благополучие лошади ставится на первое место.

Ежегодно количество участников и членов федерации конного спорта растет. За последние несколько лет количество спортсменов и коневладельцев выросло в два раза. Площадки создаются по международным стандартам, их количество превысило 250 штук.