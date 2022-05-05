Первую в РФ сверчковую ферму запустят в Новосибирске

В Новосибирске откроется ферма, на которой будут изготавливать макароны, хлеб и фитнес-печенье из сверчковой муки. Об этом сообщил «Подъем».

Директора стартапа Евгений Демидов обратил внимание на то, что в продукте из сверчков содержится значительно больше белка, чем в говядине.

«Начали в гараже у знакомого, пробовали разводить сверчка. Насовершали массу ошибок, как у нас бедный сверчок только не умирал, массово сбегал, несколько раз начинали заново», — цитирует Демидова ИА Nation News.

По его словам, в итоге они научились работать с популяцией, отработать ряд решений по автоматизации и сделать прототипы модулей.

«Мы ни в коем случае не делаем заменитель мясу, это другой продукт. И если говорить о применении энтопротеина в пищевой промышленности — это, скорее, макарошки, а не котлетки, а также мука для выпечки: можно получить буханку хлеба, батончики, фитнес-печенье и так далее», — перечислил предприниматель.