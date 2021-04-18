Первую советскую боевую космическую станцию «Алмаз» «оживили» в России

Первую боевую космическую станцию времен СССР «Алмаз» включили в России впервые за много лет. «Оживили» стратегический космический аппарат в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Всего у станции было 34 двигателя: 17 резервных и 17 основных. Причем двигаться она могла как в автоматическом режиме, так в ручном, что было инновационным прорывом для того времени. Но в основном «Алмаз» двигался в автоматическом режиме по программе, которая была заложена на Земле.

Создателями серии орбитальных станций «Алмаз» была группа специалистов военно-промышленного комплекса «Научно-производственное объединение машиностроения». Руководил работами конструктор Владимир Челомей.

Аппарат был разработан в 1960-х годах для ведения фото- и радиоразведки, а также для управления наземными военными средствами с орбиты Земли. Долгое время проект проходил под грифом строгой секретности, который отменили совсем недавно.