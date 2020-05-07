Первую смерть пациентки с коронавирусом зафиксировали в Крыму

«Первый случай, который был официально подтвержден. Это первый случай [смерти] от коронавируса», — отметил Аксенов.

По информации NEWS.ru, женщину госпитализировали 30 апреля. Медики предварительно диагностировали ей правостороннюю пневмонию. Также у пострадавшей обнаружили несколько сопутствующих заболеваний, среди них были сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

На данный момент в Крыму выявили 168 случаев инфицирования коронавирусом. С заболеванием справился 41 человек.