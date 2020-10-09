Первую помощь туристам начнут оперативнее оказывать в России

Директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский рассказал, что при разработке новых правил будет использован опыт СССР. Тогда существовала система контрольно-спасательных пунктов, которая отслеживала туристов и при необходимости организовывала спасательные работы.

«Поиск и оказание помощи людям, которые потерялись или пострадали, происходили достаточно быстро. Мы планируем выступить с предложением воссоздать подобную практику», — пояснил Симавский.