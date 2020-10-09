Первую помощь туристам начнут оперативнее оказывать в России
Эксперты создали рабочую группу, которая займется разработкой правил оказания первой помощи туристам, путешествующим по России. Об этом сообщил NEWS.ru.
Директор Ассоциации горных гидов России Денис Симавский рассказал, что при разработке новых правил будет использован опыт СССР. Тогда существовала система контрольно-спасательных пунктов, которая отслеживала туристов и при необходимости организовывала спасательные работы.
«Поиск и оказание помощи людям, которые потерялись или пострадали, происходили достаточно быстро. Мы планируем выступить с предложением воссоздать подобную практику», — пояснил Симавский.