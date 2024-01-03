Общество 03 января 2024, 17:19 Первую партию куриных яиц из Турции завезли в Россию Россельхознадзор сообщил о прибытии первой партии куриных яиц из Турции РИА «Новости»

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Первая партия пищевых яиц из Турции прибыла в Россию. Поставку проконтролировали специалисты Россельхознадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем партии составляет 316 800 штук яиц (19,36 тонны). Продукцию ввезли 3 января через пункт пропуска Яраг-Казмаляр.

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Об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий Россельхознадзор сообщил в конце декабря 2023 года.

Решение об этом приняли на фоне потребности в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, российская сторона учла гарантии, предоставленные Турцией, о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

«Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий», — подчеркнули тогда в ведомстве.