Первую партию «Фризиума» легально доставили в Россию
«Крутая новость! В Россию приехала первая партия „Фризиума“ для 540 детей! В Москве „Фризиум“ начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)», — написала она.
Нуждающиеся во «Фризиуме» получат его в конце октябряПодробнее
Глава фонда добавила, что региональные больницы и поликлиники свяжутся с пациентами, которым прописан этот препарат и бесплатно выдадут его на три месяца лечения.
Процедура получения лекарств опубликована на сайте Минздрава.
При этом Мониава отметила, что сроки поставки препаратов «Диазепам», «Мидазолам», «Фенобарбитал» пока неизвестны.
А ряд незарегистрированных в стране лекарств для лечения эпилепсии Минздрав не закупил. Это «Фенитоин», «Этосуксимид», «Сультиам», «Стирипентол», «Вигабатрин» и другие.
Ранее неоднократно возникали конфликты из-за заказа незарегистрированных препаратов для тяжело больных пациентов из-за границы. Таможенники обвиняли заказчиков посылок в контрабанде наркотиков. После вмешательства властей претензии на время снимались.