Первую очередь ГРЭС-2 запустили на Сахалине

Первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 официально начала работать. Перед запуском станция успешно прошла все необходимые испытания и уже эксплуатируется для выработки электроэнергии.

Как написало РИА «Новости», ГРЭС-2 подсоединили к единой энергетической системе острова весной 2018 года. Тогда новая станция работала в тестовом режиме. Сейчас ГРЭС в селе Ильинское используется уже штатно и производит электроэнергию.

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Официальный ввод в эксплуатацию прошел 25 ноября. Во время церемонии полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев нажал на символическую кнопку запуска системы. Как отметил гендиректор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов, ГРЭС-2 после проведения комплексных тестов подготовлена к работе в осенне-зимний сезон.

Строительство ГРЭС-2 на Сахалине проходило в рамках программы модернизации «РусГидро». Мощность первой очереди станции составляет 120 мегаватт. Таким образом новая ГРЭС сможет вырабатывать 840 миллионов киловатт-час — треть потребностей острова в электроэнергии. Уголь, добываемый на месторождениях Сахалина, станет топливом для работы ГРЭС-2.