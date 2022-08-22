Первую неделю работы сурдоперевода на ОТР оценили во Всероссийском обществе глухих

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов оценил работу сурдоперевода на телеканале ОТР. По его словам, это может стать отличным примером для других телеканалов, написал сайт ОТР.

«Мы хотели бы, чтобы прямые эфир, трансляции, обращения лидеров государства транслировались в сурдопереводе, как и во всем мире. И очень отрадно, приятно, что ваш телеканал такой передовой. Он станет примером для всех других телеканалов», — сказал Иванов.

Запуск сурдоперевода стартовал на Общественном телевидении России 15 августа в программах «ОТРажение» и «Новости». В конце сентября к ним добавится воскресный выпуск «ОТРажения недели».

Отмечается, что команда ОТР трудилась над созданием студии с сурдопереводом более 10 месяцев.