Общество 19 декабря 2023, 15:14 Первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек Сергунина: более 170 тысяч гостей посетили первую Московскую неделю красоты Сайт мэра и правительства Москвы

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В пространстве Центрального выставочного зала «Манеж» прошла первая Московская неделя красоты. За четыре дня выставочные экспозиции российских и международных компаний привлекли свыше 170 тысяч посетителей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана», — рассказала Наталья Сергунина.

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Участниками события стали 359 отечественных производителей, представившие косметическую продукцию и товары для здорового образа жизни, а также 90 дистрибьюторов зарубежных торговых марок и 12 международных компаний.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», — отметила заммэра.

На общем стенде проекта «Сделано в Москве» свою продукцию показали 19 столичных компаний. Кроме того, 35 предприятий получили возможность продемонстрировать изделия на личных стендах.

Важным элементом Московской недели красоты стала деловая программа, в рамках которой прошло порядка 50 различных мероприятий. На них отечественные и заграничные эксперты обсуждали темы, связанные с эволюцией индустрии красоты, делились рекомендациями по выбору косметических средств и обсуждали инновационные гаджеты и технологии.

Ранее жителей столицы пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах. Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» начнется 25 декабря.