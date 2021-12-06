Первую ледовую переправу между селами Хатассы и Нижний Бестях открыли в Якутии

В Якутии между селами Хатассы и Нижний Бестях открылась ледовая переправа, 12 километров которой проходят по замерзшей реке Лене. Об этом сообщил ОТР.

Ранее жители региона могли попасть на другую сторону только благодаря катерам с воздушными подушками. Однако такой способ был достаточно опасным. ПКогда лед станет крепче, через переправу смогут проезжать не только легкие грузовики, но и двадцатитонные машины.

Перед открытием пункта были произведены все необходимые замеры.

«Сейчас мы находимся на 9 километре, толщина льда составляет 40 сантиметров, что позволяет открыть до трех тонн», — сообщил начальник отдела эксплуатации автодорог ГКУ Управление автомобильных дорог Республики Саха Александр Шипошин.

На переправе стоят знаки, которые сообщают, машинам какого веса можно без проблем переехать на другую сторону. Кроме того, в этом месте оборудовали специальные пункты весового контроля.