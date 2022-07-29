Первую ярмарку сельской молодежи проведут в ЕАО

Ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего» пройдет на базе Центра образования им. Пеллера в селе Птичник Биробиджанского района Еврейской автономной области. Об этом написал сайт eaomedia.ru.

На площадке соберутся различные представители регионального агробизнеса, от новичков до опытных аграриев. Программа предусматривает посещение образовательных площадок и экскурсий на агропромышленных предприятиях, сообщил сайт zr.media.

Для участия в ярмарке необходимо зарегистрироваться на сайте активные-граждане-ЕАО.рф. Дата начала программы — 25 автуста.