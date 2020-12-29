Первую дозу «ЭпиВакКороны» получили 150 человек старше 60 лет

Уже 150 добровольцев старше 60 лет получил первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона». Еще 89 человек — вторую. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

За теми, кто привился, будут наблюдать в течение шести месяцев. Первые результаты исследования появятся в феврале 2021 года, написало РИА «Новости».

Испытания в этой возрастной группе начались 21 ноября. Тогда прививки сделали пяти добровольцам, спустя 72 часа — всем остальным. Первый день они находились в стационаре под наблюдением врачей.

Обычно вакцинация проводится в группах по 30–40 человек. Кроме людей старше 60 лет, в испытаниях «ЭпиВакКороны» участвуют 2194 совершеннолетних жителя России, но более младшего возраста.

«ЭпиВакКорону» создали в новосибирском центре «Вектор». Препарат стал второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Сейчас идут пострегистрационные исследования. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, «выпуск вакцины превышает запланированный». Ее процитировал RT.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже в 2021 году люди смогут выбирать, какой вакциной прививаться. В России вакцинацию также делают препаратом «Спутник V», разработанным в центре имени Гамалеи.