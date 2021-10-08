Первую балетную школу откроют на Ямале

Первая международная школа классического балета и хореографии заработает на Ямале. Предприниматель Мария Кондратьева из Нового Уренгоя приобрела франшизу для открытия Lil Ballerin. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Отделение балетной школы будет открыто с 10 октября в новом бизнес-центре «Антарис», который находится за ТЦ «Солнечный». Во время торжественного открытия будут подготовлены два показа: для детей от трех до пяти лет и отдельно для детей старше пяти лет.

По словам Кодратьевой, идею открытия школы на Ямале поддержали ее знакомые и друзья, у которых дети хотят заниматься балетом.

«Набор состоялся. Почти 60 мальчиков и девочек будут заниматься классическим балетом под началом профессионального хореографа и артиста балета, приглашенного из Москвы», — сообщила она.

Осуществить идею балетной школы предпринимателю помогла господдержка, которую ввели в регионе с 2021 года. Ею воспользовались уже 28 предпринимателей Ямала.