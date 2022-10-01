Первому замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву посмертно присвоили звание Героя России | 360°

Общество 01 октября 2022, 12:48 Поделиться Telegram

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Viber Первому замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву посмертно присвоили звание Героя России Путин посмертно присвоил звание Героя России первому замглавы ВГА Херсонской области Официальный сайт

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, погибшему в Херсоне в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу (посмертно)», — говорится в тексте документа.

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Катериничев погиб 30 сентября в результате ракетного удара по жилому дому. ВСУ прицельно били по зданию из HIMARS, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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Катериничева назначили на должность первого замглавы администрации по безопасности в августе 2022 года. До этого он работал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

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