Общество 13 мая 2023, 01:21 Первому замглавы МИД Титову и замминистра Вершинину продлили срок госслужбы Президент Путин продлил на год срок службы заместителям главы МИД Титову и Вершинину РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на год срок пребывания на госслужбе первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову, замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, а также гендиректору внешнеполитического ведомства Сергею Вязалову. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год», — отмечено в нем.

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Ранее российский лидер аналогичным образом продлил на год срок госслужбы своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянному члену СБ РФ Сергею Иванову.

Ранее Совет Федерации получил представление президента России Владимира Путина освободить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Он стал руководить высшим органом аудита страны в 2018 году, до этого работал в министерстве финансов.