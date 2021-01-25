Первокурсница умерла на праздновании дня рождения в Орехово-Зуеве

Празднование дня рождения 17-летней студентки окончилось трагедией. На утро после вечерники девушку нашли мертвой на подмосковной даче, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Тело без признаков насильственной смерти обнаружили 24 января в частном доме деревни Войново-Гора в Орехово-Зуево. Накануне девушка, учившаяся на первом курсе Государственного гуманитарно-технологического университета, приехала вместе с друзьями отмечать день рождения.

Утром воскресенья она пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в комнату. Во второй половине дня один из гостей обнаружил именинницу без сознания. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

Труп направили в морг для судебно-медицинского исследования. СК РФ по Московской области начал доследственную проверку.