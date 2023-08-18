Общество 18 августа 2023, 18:49 Первокурсниками Приволжского исследовательского медуниверситета стали 970 человек

Читать 360tv в

В текущую приемную кампанию в Приволжский исследовательский медицинский университет на обучение по программе специалитет поступили 970 человек. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По словам ректора Николая Карякина, в нижегородский медуниверситет поступили студенты со всей России. Количество бюджетных мест в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 7%.

Реклама

Ректор также отметил, что вакантные места по всем специальностям закрыты с хорошими проходными баллами.