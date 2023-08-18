18 августа 2023, 18:49
Первокурсниками Приволжского исследовательского медуниверситета стали 970 человек
В текущую приемную кампанию в Приволжский исследовательский медицинский университет на обучение по программе специалитет поступили 970 человек. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По словам ректора Николая Карякина, в нижегородский медуниверситет поступили студенты со всей России. Количество бюджетных мест в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 7%.
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Ректор также отметил, что вакантные места по всем специальностям закрыты с хорошими проходными баллами.
Вузы
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