Первокурсникам российских вузов предложили дать скидку на обучение

Студентам, которые поступят на платное отделение российских вузов в этом году, могут предоставить 50%-ную скидку на обучение по программам первого курса. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Подобную инициативу Власов уже направил на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, сообщило RT. В письме парламентарий обратил внимание на санкции, которые ввели в отношении РФ западные страны.

Под ограничения попали банки, компании и физические лица, отметил Власов, подчеркнув, что целью санкционного давления было ослабление российской экономики и финансовый удар по россиянам. Именно поэтому власти окажут им поддержку.

«Исходя из возможностей федерального бюджета прошу вас оценить целесообразность предоставления абитуриентам, которые поступят на платные отделения высших учебных заведений в 2022 году, 50%-ной скидки на оплату обучения по программам первого курса», — попросил Власов.

Ранее в Минобрнауке заявили, что россияне, которые учатся за границей и столкнулись с ущемлением своих прав, могут вернуться в РФ и продолжить обучение в ведущих вузах страны бесплатно.