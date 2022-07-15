Первоклассников предложили одеть по единому стандарту
Российское движение школьников предложило одеть первоклассников по единому стандарту
Единую форму для первоклассников предложило разработать Российское движение школьников (РДШ). Конкурс эскизов стартовал 11 июля, сообщила «Парламентская газета».
Принять участие в конкурсе могут сами дети и их родители, а также специалисты в области образования. Победители получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам. По словам директора движения Марины Мокшиной, модели-победители будут рекомендовать для учеников младших классов во всех школах России.
Инициативу РДШ поддержали в Госдуме. Депутат Лариса Тутова считает, что универсальные образцы можно взять за основу для массового производства.
Эксперты полагают, что введение единой формы снизит затраты на подготовку ребенка к школе. Это также поможет сформировать отношение к сверстникам без привязки к достатку в их семьях.
Современная школа со стадионом на 275 учеников появится в Щелкове. Реализация проекта ведется в рамках программы по строительству социальной инфраструктуры в Московской области.