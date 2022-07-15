Первоклассников предложили одеть по единому стандарту

Единую форму для первоклассников предложило разработать Российское движение школьников (РДШ). Конкурс эскизов стартовал 11 июля, сообщила «Парламентская газета».

Принять участие в конкурсе могут сами дети и их родители, а также специалисты в области образования. Победители получат возможность отшить коллекцию по своим эскизам. По словам директора движения Марины Мокшиной, модели-победители будут рекомендовать для учеников младших классов во всех школах России.

Инициативу РДШ поддержали в Госдуме. Депутат Лариса Тутова считает, что универсальные образцы можно взять за основу для массового производства.

Эксперты полагают, что введение единой формы снизит затраты на подготовку ребенка к школе. Это также поможет сформировать отношение к сверстникам без привязки к достатку в их семьях.

Современная школа со стадионом на 275 учеников появится в Щелкове. Реализация проекта ведется в рамках программы по строительству социальной инфраструктуры в Московской области.