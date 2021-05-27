Первоклассник не смог попасть в туалет во время урока. Родители винят в этом учителя

Прокуратура начала проверку сообщений, что в школе Выксы учительница не отпустила первоклассника с расстройством кишечника в туалет. В пресс-службе ведомства готовы принять меры реагирования, если информация подтвердится.

В действиях преподавателя увидели нарушение закона об образовании.

Первоклассник школы Выксы попросил учительницу отпустить его в туалет из-за болей в животе. Но учительница выйти из кабинета не разрешила. До перемены мальчик не дотерпел и отправился домой в грязной одежде. Об этом сообщил телеканал «Кстати».

Родители школьника подали жалобы в департамент образования и прокуратуру с требованием уволить учительницу.

Преподаватель утверждает, что школьник не отпрашивался в туалет. А ее запрет был связан с попыткой пресечь насмешки детей. То, что у ребенка грязные штаны, она увидела, когда он уходил из класса после урока.