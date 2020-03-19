Первого заболевшего коронавирусом нашли в Мурманской области
Житель Ирландии прибыл в Мурманск для участия в шахматном турнире. Однако медики обнаружили у него коронавирус. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на оперативный штаб.
Ирландец приехал в Россию 16 марта, позже оказался в инфекционной больнице. В настоящее время пациент находится в изолированном боксе.
Заболевший сдал два анализа. Первый результат был предварительно-положительный, второй — подтвердил заражение коронавирусной инфекцией.
Врачи отмечают у иностранца легкую степень заболевания.