Первого заболевшего коронавирусом нашли в Мурманской области

Ирландец приехал в Россию 16 марта, позже оказался в инфекционной больнице. В настоящее время пациент находится в изолированном боксе.

Заболевший сдал два анализа. Первый результат был предварительно-положительный, второй — подтвердил заражение коронавирусной инфекцией.

Врачи отмечают у иностранца легкую степень заболевания.