Общество 24 июля 2023, 18:13 Первого вице-премьера Белоусова избрали председателем совета директоров РЖД Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов стал председателем совета директоров РЖД Leonrid / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Первого вице-премьера России Андрея Белоусова переизбрали председателем совета директоров РЖД на новый корпоративный год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Совет директоров также утвердил составы комитетов и их председателей. Так, главой комитета по стратегическому планированию по итогам стал министр экономического развития России Максим Решетников.

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Вице-премьера Дмитрия Чернышенко назначили председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.

«Совет утвердил функциональные ключевые показатели эффективности для членов правления ОАО РЖД», — указано в сообщении.

Белоусов с июня 2015 по сентябрь 2017 года являлся председателем совета директоров ПАО «НК „Роснефть“», а с марта 2020 года — председателем совета директоров ОАО РЖД. С 2020 года он также назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Ранее Белоусов назвал Россию «спасательной соломинкой» для традиционных ценностей Запада. При этом РФ не считает западные страны врагом.