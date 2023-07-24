24 июля 2023, 18:13
Первого вице-премьера Белоусова избрали председателем совета директоров РЖД
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов стал председателем совета директоров РЖД
Первого вице-премьера России Андрея Белоусова переизбрали председателем совета директоров РЖД на новый корпоративный год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Совет директоров также утвердил составы комитетов и их председателей. Так, главой комитета по стратегическому планированию по итогам стал министр экономического развития России Максим Решетников.
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Вице-премьера Дмитрия Чернышенко назначили председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров РЖД.
«Совет утвердил функциональные ключевые показатели эффективности для членов правления ОАО РЖД», — указано в сообщении.
Белоусов с июня 2015 по сентябрь 2017 года являлся председателем совета директоров ПАО «НК „Роснефть“», а с марта 2020 года — председателем совета директоров ОАО РЖД. С 2020 года он также назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
Ранее Белоусов назвал Россию «спасательной соломинкой» для традиционных ценностей Запада. При этом РФ не считает западные страны врагом.
РЖД
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