Первого пострадавшего при стрельбе в казанской школе выписали из больницы

В Москве выписали первого пациента, пострадавшего при стрельбе в казанской школе № 175. Школьницу доставили сегодня домой — в Казань. Об этом сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

«Из федеральной клиники была выписана девочка 2007 года рождения, пострадавшая в гимназии № 175. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние оценивается как удовлетворительное», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В федеральных клиниках Москвы остаются еще четыре ребенка и три взрослых. В стационаре Детской республиканской клинической больницы продолжают лечение три пациента. По словам врачей, их состояние стабильное.

В Казани злоумышленники решили нажиться на трагедии, которая произошла 11 мая в гимназии. Родителям учеников стали поступать звонки с требованием оплатить трансфер до оздоровительного лагеря, куда направили их детей, уточнил RT. В комитете по делам детей и молодежи заявили, что трансфер для учеников будет бесплатным и родителям платить не нужно.

Бывший выпускник этой школы Ильназ Галявиев открыл стрельбу из ружья по ученикам, сотрудникам и педагогам. Девять человек погибли, из них семеро — дети.