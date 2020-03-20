Первого пациента с коронавирусом вылечили в Подмосковье

В Подмосковье выписали из больницы первого пациента, которого вылечили от коронавирусной инфекции. Заболевание проходило в легкой форме.

«Коронавирусная инфекция у этого пациента протекала в легкой форме. В настоящее время самочувствие удовлетворительное, курс лечения закончен, контрольные мазки получены отрицательные. Пациент с выздоровлением выписывается домой», — сказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям взрослых подмосковного Минздрава Ирина Шилкина.

В России, по официальной информации оперштаба Роспотребнадзора, сейчас всего 199 случаев заболевания. При этом девять пациентов уже вылечились. Случай в Подмосковье стал десятым по стране.

Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом. В области принимают меры, чтобы сдержать распространение заболевания. Так, многократную дезинфекцию ежедневно проводят в салонах автобусов. А водители общественного транспорта в Подмосковье каждое утро проходят медицинский осмотр.

Все школы региона ушли на трехнедельные каникулы, а вузы и колледжи будут обучаться дистанционно — программы для студентов уже подготовили.