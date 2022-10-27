Общество 27 октября 2022, 15:51 Первого нарушителя закона о государственном языке оштрафовали на Украине — СМИ ИА «УН»: доцента вуза в Киеве оштрафовали за использование негосударственного языка РИА "Новости"

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Первым нарушителем закона о государственном языке, которого оштрафовали на Украине, стал преподаватель киевского Национального авиационного университета (НАУ). Об этом сообщил секретариат языкового омбудсмена Тараса Кремня информагентству «Украинские новости».

Доцент НАУ на занятиях третьего курса использовал негосударственный язык, в опубликованном протоколе не уточняется, какой. Не названо и имя преподавателя. В документе отметили, что доценту выписали штраф в 3400 гривен.

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Преподаватель пояснил, что стал жертвой доноса одного из студентов. Секретариат омбудсмена подтвердил эту информацию.

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Норму закона об административной ответственности за использование негосударственного языка ввели на Украине в июле.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в нарушении закона о языке, так как он публично говорил по-английски на официальных встречах, написал «Царьград».