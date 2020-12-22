Государство снизит долю в уставном капитале Первого канала

Государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%, получив «золотую акцию» в компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ, увеличение уставного капитала телеканала происходит согласно указу главы государства и «принято ввиду необходимости финансового оздоровления канала».

«Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма „золотой акции“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Контрольный пакет акций Первого канала сейчас находится у государства: Росимуществу принадлежат 38,9% акций, еще 9,1% — ФГУП «ИТАР-ТАСС», ФГУП «ТТЦ Останкино» владеет 3%. Структуры «Национальной медиа группы» контролируют еще 29% акций.

Ранее стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин назначен председателем совета директоров Первого канала. В сообщении пресс-службы Минцифры РФ уточнялось, что столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается «одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли».