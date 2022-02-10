Первое «зеленое» концессионное соглашение подписали в России

В министерстве природных ресурсов и экологии России подписали первое «зеленое» концессионное соглашение. Оно представляет собой договор между предпринимательством и государством о партнерстве. Документ предоставляет гарантии на то, что на федеральном уровне будут предоставляться меры поддержки по сокращению объемов отходов в Магаданской области.

«Впервые мы применяем норму господдержки, которую подписал Мишустин. Это позволяет нам поддерживать регионы на длительный срок и под малый процент», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Экологический оператор России собирается вложить внушительную сумму — четыре миллиарда рублей — в обработку и утилизацию ТКО в Магаданской области.

«100% обработки и 50% утилизации — это цели 2030 года. Задача правительства: идти на опережение. В Магадане в четвертом квартале 2024 года по сегодняшнему соглашению указанная инфраструктура с показателями 2030 года будет введена в эксплуатацию», — поделился генеральный директор «РЭО» Денис Буцаев.

В регионе получится полностью выполнить все показатели, которые предлагаются национальными проектами. Производимое посредством утилизации сырье может стать альтернативным топливом, которое позволит Магаданской области экономить.

«Это действительно первое в РФ соглашение. В удачном случае, технологию можно тиражировать на более большие регионы. Для Магадана важно: объем, который будет перерабатываться — это комплексное решение проблемы. Мы собираемся перерабатывать весь мусор двух муниципальных образований и Магадана, и Ольского муниципального образования», — отметил губернатор области Сергей Носов.

На текущий момент предприятие находится в финале проектирования. Ввести его в эксплуатацию планируется в последнем квартале 2024 года. Кроме того, власти утвердили еще шесть проектов в регионе, которым тоже будут оказывать меры по поддержке.